Este lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para explicar y responder las preguntas sobre el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El titular de la cartera económica ya había hecho lo propio la semana pasada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y, en este caso, hace lo propio en la de Senadores.

En ese contexto, el ministro señaló la importancia que desde el oficialismo le dan a alcanzar el acuerdo:

"La Argentina necesita tener la capacidad de evitar un shock desestabilizante que es el que constituiría no poder hacer frente a estos pagos programados”

A su vez, remarcó lo dicho antes por él y por el propio presidente Alberto Fernández al afirmar que "en este acuerdo no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna reforma jubilatoria, no hay reformas que quiten derechos".

Por otro lado, especificó que una vez que se apruebe el acuerdo habrá un desembolso inicial y, a su vez, el programa consta de diez revisiones trimestrales previas a realizar cada uno de los pagos restantes.

Además, Guzmán hizo énfasis en la necesidad que tiene este acuerdo de lograr un "amplio respaldo" en el Congreso: "No es sano que un gobierno de turno pueda actuar sin un amplio respaldo".

Luego de la media sanción lograda en Senadores el último viernes por la madrugada, se espera que, luego de estos días de debate en la Comisión, el proyecto de acuerdo con el FMI se vote en la Cámara Alta este jueves, buscando lograr el sanción total y oficializarlo.