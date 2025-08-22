La Policía de la Ciudad encontró este viernes al mediodía al exdirector de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a quien buscaban desde el jueves, y le secuestró un teléfono celular.

Dieron con él en un country del partido bonaerense de Pilar, cerca del mediodía del viernes, luego de un largo rastreo ordenado por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, que lleva la investigación por presuntas coimas en el área de Discapacidad.

Según algunas versiones periodísticas, Spagnuolo fue detenido cuando se retiraba de un domicilio y los efectivos debieron obligarlo a detener su marcha cuando intentó eludir el operativo.

En principio, no pesaba sobre él una orden de detención. La justicia lo buscaba para incautar su celular y su computadora. Tenía en su poder una suma indeterminada aún de dólares, documentos y su celular, todo lo cual fue requisado y puesto a disposición del juez de la causa.

El caso y sus repercusiones

El caso se inició por un audio en el que un hombre que sería Spagnuolo habla de supuestos pedidos de coimas en su área. El relato involucra a Karina Milei y a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem. También se señala que el presidente Javier Milei fue puesto al tanto de los episodios por el propio Spagnuolo.

En las primeras horas del viernes se realizaron al menos 15 allanamientos que alcanzaron a la agencia que dirigía Spagnuolo, a la droguería Suizo Argentina y a domicilios particulares.

En uno de estos allanamientos le secuestraron a uno de los responsables de la droguería Suizo Argentina 266.000 dólares, repartidos en distintos sobres, mientras intentaba escapar de Nordelta en su auto. Su hermano alcanzó a retirarse del domicilio justo antes de la llegada de los oficiales.

Spagnuolo fue cesanteado del Gobierno el mismo miércoles por la noche, luego de intentar infructuosamente que presentara su renuncia.

Noticia en desarrollo.