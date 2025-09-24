Encuentran tres cuerpos en una casa en Buenos Aires: confirman que se trata de las jóvenes desaparecidas

La Policía de Buenos Aires confirmó el hallazgo de los cuerpos de las jóvenes desaparecidas en La Matanza. El patio de la casa donde fueron encontradas se encuentra en el partido de Florencio Varela. En la DDI de La Matanza los familiares pudieron identificar los cuerpos: se trataba de Brenda del Castillo, Morena Verri, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez. Los allegados, ante la noticia, se dirigieron a la rotonda de La Tablada con el fin de manifestarse.

La desaparición de las tres jóvenes generó una fuerte movilización social en la zona, donde familiares, amigos y vecinos cortaron calles y realizaron rezos en la rotonda de La Tablada días antes de que fueran encontradas sin vida. Allí fue el último lugar donde se las vio a una de ellas, cerca de una estación de servicio.

A los largo de la investigación policial, los familiares comunicaron su preocupación a medida que pasaban las horas y no sabían nada de las chicas, aumentando la preocupación cuando los teléfonos celulares de Brenda, Morena y Lara dejaron de funcionar. Antes de que el celular de Lara se apagara definitivamente, la ubicación figuraba en la zona de Florencio Varela.

El martes por la noche, los investigadores iniciaron un operativo en una vivienda alquilada por una banda vinculada al barrio 1-11-14. Allí encontraron manchas de sangre y a dos personas limpiando con lavandina.

Horas después de comenzar el operativo, en el patio de la misma propiedad, hallaron tres cuerpos enterrados en un pozo, los cuales luego fueron identificadas. Además, se realizaron allanamientos en un hotel de la zona, donde detuvieron a otros dos sospechosos, incluida la dueña de la casa allanada.

La causa está a cargo de la UFI Descentralizada N.º 2 de Laferrere, dirigida por el fiscal Gastón Duplaá.