Este martes la Justicia recuperó un cuadro robado en la Segunda Guerra Mundial, tras una investigación que derivó en la detención domiciliaria de Patricia Kadgien y su esposo. El hallazgo se produjo en la ciudad de Mar del Plata. La mujer es hija de Friedrich Kadgien, un funcionario nazi.

La obra, titulada “Retrato de una dama”, había sido sustraída en los Países Bajos a un coleccionista judío en plena ocupación alemana.

Más de 80 años después, apareció en una vivienda del barrio marplatense de Parque Luro. El hallazgo no fue casual: un diario neerlandés detectó la pintura en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino, y dio aviso a las autoridades.

La denuncia formal fue presentada por Arca Aduana bajo la figura de encubrimiento de contrabando. A partir de allí, la Policía Federal realizó allanamientos en la ciudad balnearia, aunque la familia Kadgien decidió entregar voluntariamente el cuadro a la Justicia Civil.

En paralelo, el matrimonio quedó bajo arresto domiciliario por 72 horas, acusado de obstruir la investigación.

Con información de N.A.