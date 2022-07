Reforma judicial, otra vez en debate. Autónomo e independiente del resto de los poderes, El Poder Judicial volvió nuevamente a la agenda de discusión: reforma, servicios de Justicia, plazos, y legitimidad social son algunos de los tópicos que despierta el comportamiento de algunos sectores del Poder Judicial.

En diálogo con el equipo de Es por acá (Radio Universidad) el licenciado en Comunicación social, docente, abogado e investigador del CONICET Horacio Etchichury expresó que el Poder Judicial sufre una crisis de legitimidad. "La ciudadanía lo percibe", dijo en Radio Universidad.

“”Es importante hablar de la reforma judicial nuevamente. Primero, porque existe una insatisfacción de la población con respecto al funcionamiento del Poder Judicial, en torno a dos cuestiones: una, la falta de independencia. Otra insatisfacción está referida a los servicios de Justicia en sí mismos, centralmente a la cuestión de plazos y demoras”.

De esta manera, cuando el país atraviesa distintos tipos de crisis, vuelven a surgir demandas hacia el Poder Judicial. Una de las diferencias centrales con respecto al Legislativo y Ejecutivo tiene que ver con que el Poder Judicial no está sometido al control popular, apoyado en un criterio técnico.

"Necesitamos hablar de reforma judicial porque hay insatisfacción. Es importante porque frente a todos los otros problemas de agenda, muchas de las medidas que la política pueda plantear para salir de las distintas crisis, todas esas medidas tienen que ser llevadas ante el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial es determinante en gran parte de nuestras vidas".

Etchichury se refirió a la cuestión de la legitimidad y control popular: "Lo sensible de la cuestión judicial radica en que no tiene un control popular; es decir, los funcionarios de Justicia y sus performances no son evaluados por la ciudadania, no hay un control en este caso".

Sobre la eminencia técnica del Poder Judicial, Etchichury también manifestó que en este aspecto central ha perdido legitimidad: "El poder Judicial está tomando sus decisiones no basadas en cuestiones jurídicas sino en cómo va a obstaculizar cierta corriente política"

En nuestro sistema jurídico no está habilitada la elección popular de jueces y funcionarios. "No dependen de la voluntad popular, pero una Corte Suprema que no tiene aceptación popular no puede sostenerse sin legitimidad pública".

Escucha la entrevista completa: