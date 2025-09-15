El dólar mayorista escaló este lunes a $ 1.470, a escasos $ 3 del techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central (BCRA) con los fondos que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El BCRA salió a marcar la cancha en el mercado con una postura vendedora que se refleja en el MAE, a ponerle techo al tipo de cambio en $1.470 con aproximadamente 100.000 millones, de acuerdo a fuentes de la city.

El oficial en el Banco Nación sube $ 1.430/1.480, con un avance de $ 15 con relación al cierre del último viernes.

En tanto, para los ahorristas minorista la divisa en los bancos cotiza a $ 1.420/1.470.

El “blue” continúa siendo el más barato en $ 1.405/1.425.

La suba se da luego que el Gobierno restringiera operaciones de los agentes de bolsa en una medida que simula un grado de regreso al cepo cambiario.