El Gobierno nacional oficializó este jueves la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El nuevo interventor del organismo será el doctor Alejandro Alberto Vilches. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la “primera misión” del flamante director será “realizar una profunda auditoría en el área”.

La intervención del organismo se produce de manera inmediata tras la destitución de Diego Spagnuolo, implicado en las grabaciones que denuncian una presunta red de cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos.

Adorni adelantó que el nuevo interventor profundizará la gestión de auditorías y la revalidación de pensiones con el objetivo, según el Gobierno, de “garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan”.

El nuevo responsable de ANDIS es un médico especializado en gestión de sistemas de salud y se desempeñaba hasta ahora como secretario de Gestión Sanitaria.

La rápida designación y el anuncio de una auditoría profunda son la respuesta del Ejecutivo a uno de los mayores escándalos que enfrenta, buscando mostrar una acción decidida para controlar un área sensible.