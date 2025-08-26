El escándalo por las supuestas coimas en Discapacidad sigue generando repercusiones a lo largo y ancho del país. A la serie de audios filtrados, en donde se escucha a Diego Spagnuolo contar con lujo de detalle la operativa a través de la cual funcionarios del gobierno nacional se quedaban con retornos económicos para favorecer empresas, se suman ahora las acusaciones de ex referentes o mileistas en varias provincias argentinas.

Estos dirigentes apuntan directamente contra la dupla Karina Milei y Lule Menem, encargados del armado territorial político de La Libertad Avanza a nivel nacional, y los acusan de pedirles de manera constante dinero.

"Me llamó Lule Menem y me dijo que pedir el 10% no era delito y se hacía en todos lados", confesó Samuel Doichele, un militante libertario de Misiones en conversación con el programa Ahora Dicen - emitido en Futurock -

En el mismo medio, charlaron con Daniel Del Curto, concejal electo de LLA de Berisso en Buenos Aires quien afirmó que le pidieron el 10% de coimas del FISU de la localidad bonaerse.

En el programa Fuerte y Claro, por SRT Media, conversaron con Carlos Eguía, candidato a Senador Nacional de Neuquén por Fuerza Libertaria. Carlos conoció a Javier y Karina Milei en la campaña del 2023 y fue el primero que denunció, en ese año, la irregularidad que rodeaba al entorno mileista (venta de candidaturas).

“Mis palabras desgraciadamente ahora se revalorizan. Yo hubiera querido un gobierno distinto y pase dos años en donde me dijeron de todo”, contó el dirigente libertario enfrentado al gobierno.

"Ellos me pidieron más de 25 cargos que en ese momento estaban en la Legislatura neuquina", sostuvo Eguía y afirmó que luego de ese hecho de alejó del espacio mileista. “No somos una red de atorrantes que queremos destrozar al gobierno, yo fui el primero que creyó en Javier Milei”, concluyó Eguía.