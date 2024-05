La jueza Norma Abate de Mazzucchelli, presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, renunció a su cargo luego de las repercusiones que tomó la denuncia por cohecho en su contra.

Además la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, solicitó la suspensión preventiva de su cargo como vicepresidenta primera luego de conocerse el hecho. Por su parte, el gobernador Ricardo Quintela impulsó una investigación ante el escándalo que se desató.

“El día de ayer se hizo una presentación en fiscalía con la denuncia y allí el fiscal las envió al Tribunal Superior de Justicia. Y hoy a las 9.30 ingresó por Secretaria Administrativa la renuncia presentada”, informaron fuentes judiciales.

La magistrada había sido denunciada por una comerciante local por pedirle $8 millones para agilizar el expediente de una sucesión.

En un video realizado como “cámara oculta” que fue emitido el miércoles por Canal 13, la jueza le preguntó directamente a la denunciante, Manuela Saavedra, "¿Cuánto creés que podés (pagar)?, ¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados". Tras ser abordada por una de las periodistas que hizo el informe, la magistrada negó todo. "Desconozco eso", se defendió.

De acuerdo a lo que contó la comerciante, la magistrada le dijo: "Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho", tras anotar un número 8, como sugerencia para una hipotética suma de dinero en millones de pesos.

Saavedra es dueña de una librería que heredó de su familia y ella es la administradora judicial de esa sucesión, en un proceso que lleva ya cuatro años y no avanza prácticamente. Según dijo, "Hace bastante tiempo venía pidiendo la liberación de fondos porque los necesitaba para cumplir con los gastos de sucesión y siempre había un motivo por el cual no me entregaban esos fondos", explicó la mujer.

Siempre de acuerdo a la versión de Saavedra, la jueza Abate de Mazucchelli le pidió explicaciones por la demora en un primer encuentro. "Me dijo que ella lo conocía a mi tío y que iba a hacer como una excepción o favor por conocerlo y que me iba a ayudar para sacarlo rápidamente", explicó.

En otro momento del video de la cámara oculta, la magistrada se quejó por su salario. "A nosotros nos pagan un sueldo de mierda, no llegamos al millón de pesos. ¿Cómo creés que se puede vivir con eso?”, le dice a la denunciante.

Saavedra también dijo que la jueza fue a visitarla posteriormente a su librería. "Me apartó y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema y podíamos empezar con los oficios, pero que eso tenía un costo, porque era mucho trabajo", sostuvo la mujer.

Al siguiente día, siempre de acuerdo al relato de la comerciante, Abate de Mazucchelli envió una mujer que dijo trabajar con ella y afirmó que estaban listos todos los escritos para ser retirados y hacer los oficios. Cuando la denunciante vuelve a visitar a la jueza, la presunta buena voluntad se transformó en un aparente interés económico.

"¿Ocho millones me va a cobrar usted? Yo no puedo pagar eso". Y tachó el 8 y escribió un 5. "¿Usted quiere 5 millones? Pero es un montón, doctora", sostuvo la denunciante en la nota.

Cuando estalló el escándalo, el gobernador Quintela pidió públicamente su separación del cargo y la investigación del caso.

Por otro lado, se espera que la Legislatura provincial se reúna para debatir su destitución. La jueza Mazzuccelli lleva más de 30 años dentro del sistema judicial y es considerada una figura clave en el ámbito del Poder Judicial, según publica Cadena 3.