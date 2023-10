La escases de combustible y las imágenes de largas colas en las estaciones de servicio se multiplicaron durante el fin de semana. Al respecto el exsubsecretario de hidrocarburos, Juan José Carbajales , explicó la raíz del problema en el programa Otra Vuelta de Tuerca por la AM 580.

El especialista hizo hincapié en la ""nafta barata", el aumento del consumo y los cortocircuitos entre YPF, el Banco Central y el gobierno para autorizar la importación de buques de combustible que eviten las postales de los últimos días.

Carbajales planteó que el valor de la nafta a 0,70 centavos de dólar se encuentra retrasado en relación al registro histórico que lo ubica en un dólar. "Cómo la nafta está barata hay mucho consumo", afirmó.

El exfuncionario explicó que a este problema se agregó la falta de coordinación para poder habilitar la importación de combustible.

Ver: Combustible: Massa aseguró que las empresas "están presentando su propuesta de abastecimiento"



"Cuando YPF salió a buscar buques el Estado le dijo 'pagalo con tus dólares'. O no trajeron a tiempo los buques o no los pudieron pagar porque no tenían dólares", dijo Carbajales.

Por otra parte el exsecretario de hidrocarburos dijo que la normalización del abastecimiento en los surtidores será heterogénea en el país y evaluó que podría tomar hasta tres días.