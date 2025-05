Un resonante triunfo contra el ex gobernador chaqueño Jorge Milton Capitanich, compartido nada menos que con la “socialdemócrata” UCR. Buenas performances y quizás algún triunfo puntual en Jujuy y Salta. Prescindencia en San Luis, dónde nadie pudo frenar la interna por el logo libertario.

En el gobierno de Javier Milei esperan que esos sean los resultados que puedan leerse del inminente domingo electoral, dónde la “marca” libertaria se pondrá en juego en cuatro provincias, luego del amargo tercer puesto de La Libertad Avanza en la elección a constituyentes en Santa Fe, el 13 de abril pasado.

Ese resultado que encendió la polémica y críticas cruzadas en el centro del poder libertario, con Karina Milei y Santiago Caputo con miradas contrapuestas.

El armado electoral nacional del mileismo es encabezado por el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, bajo la estricta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La idea básica del armador es que no están obligados a ganar en ningún lado, pero si deben presentarse para no ser absorbidos por otras fuerzas.

En el otro rincón del imaginario ring libertario, el joven Caputo desaconsejaba presentar listas en Santa Fe, sosteniendo firmemente que la mejor idea es “presentarnos sólo donde podamos ganar, y si no, hacer alianzas” para no desgastar al Presidente.

La ausencia de legisladores propios en las cuatro citas electorales convierte a esas elecciones en “parte del crecimiento en cada provincia”, afirman los libertarios, una semana antes del decisivo test en la ciudad de Buenos Aires, dónde la Casa Rosada quiere comenzar a demoler la hegemonía del macrismo.

En Salta y Jujuy, dónde van por primera vez a elecciones, los libertarios compiten contra las listas apadrinadas por gobernadores cercanos como Gustavo Sáenz y Carlos Sadir (UCR). Las expectativas, en ambos casos, son altas, sobre todo en Jujuy (se eligen 24 diputados provinciales) dónde el Gobierno ve al gobernador luchando contra la sombra de su antecesor, Gerardo Morales, el PJ “dividido en varios pedazos” y la izquierda “con 7 u 8 puntos”.

Para el armado oficialista, “podemos sacar entre 20 y 30 puntos”, más allá de algunas “picardías de la Junta Electoral” que, según denuncian, permitió el uso del color violeta en otras listas de candidatos.

En Salta (se eligen 12 senadores y 30 diputados) los libertarios advierten por la cantidad de listas que se presentan, una “sobreoferta” que puede perjudicarlos. Miran de reojo al gobierno de Sáenz, pero también a la lista de la ex secretaria de Minería libertaria, Flavia Royón, armó por afuera del oficialismo.

Con la diputada nacional Celeste Orozco como jefa de campaña, se ven peleando “mano a mano” con los candidatos de Sáenz la batalla por la senaduría provincial, con Roque Cornejo Avellaneda como postulante.

Chaco, un triunfo de otros

Si en Jujuy y Salta la idea es sentar las bases del crecimiento, en Chaco-dónde serán elegidos 16 diputados provinciales-la apuesta es mostrar una “unión exitosa”, en un experimento que podría resultar provechoso para ambos socios.

Los libertarios aseguran que el diálogo entre el gobernador Leandro Zdero y “Lule” Menem, siempre con autorización de Karina Milei, derivó en un acuerdo por el cual La Libertad Avanza bajó su lista, y a cambio obtuvo dos lugares “entrables” en la lista del frente Chaco Puede, hegemonizada por el radicalismo.

En el laboratorio electoral libertario explicaban que Zdero -de muy buena sintonía con la Casa Rosada- coincidió en el análisis: ir separados, radicales y libertarios, solo serviría para fortalecer un retorno de Capitanich, que en octubre seguramente buscará una banca en el Senado nacional por Chaco.

San Luis incierto

El optimismo libertario se transforma en una mueca de disgusto cuando el tema de análisis son las elecciones en San Luis. Allí, la falta de acuerdo entre los actores (el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el diputado nacional Carlos D´Alessandro y el asesor Rodolfo Negri) derivaron en un pedido ante la Justicia del apoderado nacional de LLA, Santiago Viola. El sello partidario no estará en las boletas, aunque sí algunos muy similares.

La resultante de estas trifulcas no resueltas es que LLA no aparecerá como partido: en San Luis, el oficialismo nacional no apoya a nadie.

D´Alessandro, que regaló vinos por Instagram como parte de la campaña, insistirá con su lista, del partido Tercera Posición, en su momento ligado al gremialista Luis Barrionuevo.

También habrá boletas de Viva la Libertad Carajo, el slogan de Milei, con Héctor Ocaña a la cabeza. En la Casa Rosada se resignan. “Sí, son de La Libertad Avanza, pero no hay apoyo”, recalcan.

En el gobierno de Claudio Poggi, que tampoco tiene mala relación con Milei, les auguran estar “más cerca del 6 por ciento que sacaron en Río Cuarto (elecciones a intendente, en junio pasado) que de los 14 que obtuvieron en Santa Fe”, según un referente de la coalición oficialista puntana, que tampoco parece preocupado por las chances del PJ, que lidera el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.

“Estamos bien, con mucha expectativa”, afirman confiados cerca del Presidente. Con Milei expectante desde Buenos Aires (participaría ese día de una actividad junto a su candidato porteño, el portavoz Manuel Adorni) la dirigencia libertaria ruega que, en la noche del domingo, no regresen los fuertes reproches internos, que se escucharon puertas adentro del oficialismo, luego del “fracaso” de las listas libertarias en Santa Fe.