José Alperovich recibirá el veredicto en el juicio por abuso sexual este martes a las 13 horas.

El exgobernador de Tucumán y exsenador fue acusado de un delito sexual en perjuicio de su sobrina segunda y exsecretaria.

Durante los alegatos finales, el fiscal Sandro Abraldes pidió una condena 16 años y seis meses de prisión. El fiscal lo acusó de abusos reiterados en 10 oportunidades.

Por su parte, la querella demandó 22 años de cárcel y la defensa la absolución.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla, deberá determinar la condena o la absolución.

La víctima escribió una carta pública en la previa de la sentencia:

“No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe. El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”.