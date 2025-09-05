La cantante cordobesa Eugenia Quevedo, alias “la Muela”, miembro de La Banda de Carlitos (LBC) fue seleccionada para interpretar el Himno Nacional en la previa del partido de Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial, el último de Lionel Messi con la Selección.

La artista, de 33 años, hizo emocionar con su impecable versión a capella llevándose la ovación y aplausos del público presente.

“Nuestro himno es una obra de arte”, había expresado Eugenia días atrás durante una entrevista.

En esta ocasión el género predominante fue el cuarteto, el estilo musical favorito de Messi. La previa del partido contó con las actuaciones de La Banda de Carlitos que realizó su show sin la presencia de Eugenia que aguardaba su turno en camarines. Además participaron Q’ Lokura y Uriel Lozano, quienes animaron a los hinchas antes del gran encuentro.

La previa