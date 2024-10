El ex presidente Evo Morales sufrió un ataque este domingo mientras se dirigía a la localidad de Shinahota, Bolivia. El hecho generó distintas repercusiones en el ámbito político y este lunes el ex mandatario boliviano denunció que la culpa es de Luis Arce.

Según Morales, desde el oficialismo intentan impedir que se presente en las próximas elecciones y, de esta manera, la interna con Arce está al rojo vivo.

En una entrevista exclusiva con la AM 750, el ex presidente de Bolivia expresó: "Tantos disparos. Me amedrentaron, me torturaron, pero esto es lo peor. Y nada menos viene de Luis Arce. Esto ha sido lo peor para mí en mi vida".

Al mismo tiempo, afirmó que se quedará en su país para “resistir” y recordó que ya sufrió distintas amenazas en los últimos años.

“El Gobierno de Luis Arce está involucrado en el atentado. Hablan de matarme desde hace tiempo. Cuando Arce retornó de Rusia, se reunió con ministros de Gobierno. La gente estaba unida en una rebelión indígena. Enojado, Lucho les dijo a los ministros que para acabar con el MAS había que matar a Evo", remarcó.

Por último, Morales explicó que los motivos por los cuales buscan “bajarlo” es porque él denuncia la "corrupción, mala gestión y protección al narcotráfico" del gobierno de Arce.