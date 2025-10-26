El presidente Javier Milei fue a votar por la mañana y luego regresó a la Quinta de Olivos para esperar el cierre de las elecciones que, según los primeros resultados no oficiales que maneja su partido, marcaron una victoria para La Libertad Avanza.

De acuerdo con lo que precisaron desde la Casa Rosada, el mandatario nacional llegó pasadas las 19:00 al Hotel Libertador, donde volvió a instalar su búnker. Karina Milei llegó antes de las 18 y encabeza una mesa de campaña.

Pasadas las 18 se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien estaban esperando para analizar el boca de urna.

Hasta ese lugar, ubicado en la intersección de la calle Maipú y la avenida Córdoba, estaban arribando además los principales dirigentes y ya había unos pocos militantes, ante la expectativa de un buen resultado por parte del Gobierno.

Según publicó Infobae, a una hora de la finalización del proceso, en el interior de LLA se mostraban optimistas y calculaban un holgado triunfo a nivel país, por más de cinco puntos de distancia con el kirchnerismo.