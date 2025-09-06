Desdobladas de las elecciones legislativas nacionales que se realizarán el próximo 26 de octubre, este domingo los bonaerenses renovarán la mitad de sus cámaras provinciales, tanto la de diputados como la de senadores, además de cargos municipales y algunas intendencias.

Al igual que ocurrió a nivel país, el gobierno de Axel Kicillof resolvió que tampoco se realicen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que los bonaerenses concurrirán a las urnas este domingo 7 y el 26 de octubre.

En total, unos 14.376.592 bonaerenses estarán habilitados este domingo para concurrir a las urnas, lo que representa aproximadamente un 37% del padrón electoral nacional, de ahí que haya tanta expectativa por lo que finalmente ocurra, ya que, sin dudas, el resultado funcionará como un gran anticipo de lo que podría ocurrir a nivel nacional en poco más de 45 días.

Otra gran diferencia que tendrá esta elección con la nacional es que aún se realizará con la tradicional boleta partidaria, comúnmente también llamada lista sábana, mientras que a nivel país desde octubre se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel, tal como lo venimos haciendo los cordobeses desde 2011.

Las principales alianzas que competirán por cargos electivos serán JxC-PRO; Fuerza Patria; Somos Buenos Aires; El Nuevo Más y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores —Unidad (FIT‑U).

La provincia de Buenos Aires está dividida en ocho secciones electorales, que abarcan tanto el interior como el conurbano y la capital (La Plata).

Entre los principales nombres de los candidatos se destacan José Luis Espert y Diego Valenzuela (La Libertad Avanza); Gabriel Katopodis, Verónica Magario y Malena Galmarini (Fuerza Patria); Julio Zamora (Somos Buenos Aires); Nicolás del Caño y Romina del Plá (Frente de Izquierda — Unidad).