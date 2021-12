En las últimas horas de la tarde de este jueves, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez recibe a las autoridades de la Mesa de Enlace con el objetivo de impulsar la producción y exportación de carne, para llegar a un acuerdo que permita generar "previsibilidad y confianza" en el sector y garantice estabilidad en los precios internos.

En una previa del cónclave, las autoridades de la cartera agropecuaria y los equipos técnicos de las entidades, convalidaron la metodología para establecer el stock actual de ganado bovino. En el mercado de Liniers la hacienda de consumo registró bajas de hasta $10, mientras en la última semana se duplicó el ingreso de ganado bovino, lo que se tradujo en una tendencia a la baja del precio, aunque todavía no hubo traslado al mostrador de ese descenso.

Cabe señalar que el precio de la carne en el mostrador experimentó subas que, en algunos casos, superan el 75 por ciento en su comparación interanual de acuerdo a las estadísticas publicadas por el Observatorio de Precios del Centro de Economía Política (CEPA), muy por encima de la inflación que se ubica en el 50 por ciento.

Respecto a la iniciativa oficial, desde la cartera agropecuaria se puso de relieve que “todas las medidas que se anuncien” tendrán como frente la necesidad de aumentar la producción de carne vacuna .El plan integral contendrá lineamientos tanto respecto al mercado interno como para la exportación de carne para el período 2022/23. Asimismo, también se darán a conocer las iniciativas oficiales respecto al trigo y el maíz.

En ese sentido, autoridades adelantaron que continuarían con un esquema de exportación en base a un saldo exportable que asegure el abastecimiento y la estabilidad de precios en el mercado interno. En tanto desde el sector ganadero solicitaron al Ministerio la apertura total de los envíos de carne de vaca con destino a China y que no haya restricciones con aquellos cortes que no sean parrilleros, como también que no se restrinjan los envíos de cortes como el garrón y brazuelo de todas todas las categorías, entre otros puntos.

Cabe recordar que el Gobierno Nacional dispuso una restricción a las exportaciones de carne vacuna luego de los aumentos desmedidos de precios en mostrador, medida que está vigente hasta el 31 de diciembre, aunque desde octubre desde octubre se abrió, sin tope, la exportación de carne de categoría D y E (vaca conserva) a China.

Carlos Iannizzotto de Coninagro, señaló que el sector puso sobre la mesa "la propuesta, estamos opuestos a las intervenciones tanto en ganadería como en el resto de las producciones" ya que eso "genera desaliento en la producción".

"Las medidas intervencionistas no mejoraron el consumo, porque es un problema de bolsillo" dijo Iannizzotto, aunque reconoció que el precio de la carne aumentó un "70 por ciento", aún con "el cepo".

En diálogo con el programa "Pensavalle Informa" por radio Universidad dijo que las restricciones a las exportaciones, "agravan la situación porque son muchos millones de dólares que no ingresan al país y que para nada tienen que ver con los precios del consumo". Agregó que lo que se necesita es "más producción".

En esa dirección aseguró que tienen "expectativa que se ponga fin" a las restricciones a las exportaciones de carne y el cese de las retenciones y remarcó que el ministro Domínguez "tiene una mirada diferente y una mayor apertura" para acercar posiciones en el sentido de que se aliente la producción.