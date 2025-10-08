El diputado radical Facundo Manes denunció que fue amenazado por el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, en los pasillos del Congreso.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’", publicó Manes en su cuenta de X.

El diputado del Democracia para Siempre, díscolo de la bancada radical que conduce Rodrigo de Loredo, es uno de los impulsores de la expulsión del diputado libertario José Luis Espert.

La denuncia de Manes ocurrió en la previa de la sesión de Diputados donde se trata la reforma de la ley que regula los DNU para incorporar limitaciones sobre el accionar del Poder Ejecutivo.

Martín Menem no dejó pasar la denuncia del neurocirujano y respondió: "No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro".

Después en una conferencia de prensa con periodistas acreditados en el Congreso, el titular de la Cámara de Diputados se refirió a la conversación que tuvo con Manes en los pasillos del Congreso. Según su versión, le dijo que iba a ser “una sesión muy larga” porque el diputado radical no participa de las reuniones de labor parlamentaria.

La periodista Victoria Urruspuru, del medio El Observador, publicó un video del encuentro que mantuvieron Manes y Menem.