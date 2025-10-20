Falla informática global causó una caída de Mercado Pago, Naranja X y otras Apps
Las interrupciones se multiplicaron este lunes en plataformas como YouTube, Canva, Netflix, ChatGPT, entre otras.
Billeteras virtuales, servicios de streaming y aplicaciones digitales sufrieron fallas de funcionamiento este lunes debido a un fallo en el servicio que presta Amazon Web Services (AWS).
Netflix, Microsoft 365, YouTube, Facebook, Snapchat y Fortnite a nivel global, y Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Galicia y Naranja X en Argentina fueron algunas de las plataformas afectadas, según informó Noticias Argentinas.
“Detectamos índices elevados de error en las solicitudes enviadas a bases de datos utilizadas por aplicaciones y juegos en línea”, informó AWS.
Demoras en procesar pagos y anuncios de "tareas de mantenimiento" fueron algunas de las formas en las que se materializó el fallo a nivel global.
Otras plataformas que registraron interrupciones fueron plataformas internacionales como Disney+, Hulu o PlayStation Network. Además, Canva y ChatGPT también se vieron afectadas por las fallas informáticas.