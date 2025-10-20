Billeteras virtuales, servicios de streaming y aplicaciones digitales sufrieron fallas de funcionamiento este lunes debido a un fallo en el servicio que presta Amazon Web Services (AWS).

Netflix, Microsoft 365, YouTube, Facebook, Snapchat y Fortnite a nivel global, y Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Galicia y Naranja X en Argentina fueron algunas de las plataformas afectadas, según informó Noticias Argentinas.

“Detectamos índices elevados de error en las solicitudes enviadas a bases de datos utilizadas por aplicaciones y juegos en línea”, informó AWS.

Demoras en procesar pagos y anuncios de "tareas de mantenimiento" fueron algunas de las formas en las que se materializó el fallo a nivel global.

Otras plataformas que registraron interrupciones fueron plataformas internacionales como Disney+, Hulu o PlayStation Network. Además, Canva y ChatGPT también se vieron afectadas por las fallas informáticas.