El diputado nacional Ricardo López Murphy comunicó este jueves la muerte de su única hija, Analía, quien estaba radicada en Estados Unidos desde hace veinticuatro años.

En octubre del 2022 el economista dijo que se encontraba en una encrucijada por el delicado estado de un familiar y su tarea en el Congreso de la Nación.

“Cuando yo tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a afrontar los dilemas que afronté. Sacamos la carta equivocada”, dijo en una entrevista con Luis Novaresio en La Nación+.

Con la voz afectada por la emoción, López Murphy comentó: "Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado”.

Analía López Murphy tenía 47 años y trabaja como Managing Director en el JP Morgan de New York. Además ocupaba su tiempo como voluntaria de TheaterWorksUSA para acercar a los niños al teatro.

Referentes políticos de diferentes espacios expresaron sus condolencias por el fallecimiento de la economista.