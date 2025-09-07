A los 106 años de vida, muchos de ellos sumidos en la tristeza transformada en lucha para buscar a cientos de bebés apropiados por la última dictadura cívico‑militar, este sábado por la tarde-noche falleció Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo.

La noticia la dio a conocer precisamente la agrupación Abuelas en su cuenta de X, con un sentido posteo: “Despedimos con tristeza a la querida Abuela Rosa Roisinblit”.

Oriunda de la provincia de Santa Fe y obstetra de profesión, Rosa tuvo una sola hija, Patricia, quien en 1978 fue secuestrada por fuerzas de seguridad mientras estaba embarazada y con su otra bebita en brazos.

Tantos años de lucha le dieron a Rosa una gran alegría: en el año 2000 por fin logró reencontrarse con su nieto, Guillermo, luego de que llegara una denuncia anónima a la agrupación Abuelas.

Mariana, la bebé de dos años que Patricia tenía en sus brazos cuando la secuestraron, fue devuelta a los pocos días en el domicilio de Rosa por personas que se identificaron como “personal de Coordinación Federal”.

El ADN de Mariana, con el paso de los años, terminó siendo clave para la recuperación de Guillermo.

“Yo no salí, el día que se llevaron a mi hija, a formar parte de Montoneros, ni me convertí en una revolucionaria; no, eso no. Yo salí a buscar a mi hija, y eso me llevó todos estos años. Ella desapareció en octubre de 1978, y desde entonces yo estoy luchando. No me quedé en casa a llorar, yo salí a luchar. Y yo creo que mi lucha ha dado sus buenos resultados porque hemos obtenido muchos logros”, relató Rosa en una de las tantas notas que se le hicieron en 2019, cuando cumplió 100 años.