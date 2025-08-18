Famosos al Congreso: las celebridades que se lanzan a la política en 2025

El cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre trajo una novedad repetida pero siempre llamativa: la incorporación de celebridades en las boletas.

Actores, panelistas, exfutbolistas e influencers decidieron dar el salto a la política y competirán en distintos distritos, en su mayoría sin experiencia previa en gestión pública. El fenómeno refleja una estrategia partidaria de apelar a la popularidad mediática como capital político.

Entre los nombres más resonantes aparece Virginia Gallardo, panelista correntina y figura de la televisión, que será candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes.

El oficialismo libertario también incluyó en su armado a la conductora Karen Reichardt, recordada por su paso en la TV y como “chica Playboy” en los años noventa, quien se postula como diputada nacional por Buenos Aires en la lista que encabeza José Luis Espert.

A su vez, la exmodelo fitness y campeona argentina de culturismo, Laura Soldano ocupa el segundo lugar de la boleta libertaria en Córdoba que encabeza Gabriel Bornoroni. Oriunda de Río Cuarto, pasó del mundo del deporte y las competencias internacionales a un camino espiritual tras un viaje a la India, experiencia que, según ella, la inspiró a volcarse a la política bajo el liderazgo de Javier Milei. Hoy la cordobesa concentra su actividad en fortalecer la estructura libertaria en el sur cordobés, combinando discurso espiritual, trabajo territorial y militancia en redes sociales.

Del mundo deportivo, Claudio “el Turco” García, exfutbolista de Racing y la Selección, intentará llegar al Congreso como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el Partido Integrar.

También el exjugador Carlos “el Loco” Enríquez aspira a un cargo local como concejal en Lanús dentro del espacio Somos Buenos Aires.

Otro apellido conocido es el de Jorge Porcel Junior, hijo del recordado capocómico, que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el Movimiento Plural.

A ellos se suman figuras como la periodista Evelyn Von Brocke, postulada al Concejo Deliberante en San Isidro con Acción Vecinal.

Mientras que el abogado mediático Mauricio D’Alessandro, que buscará una banca provincial en Buenos Aires con la agrupación Nuevos Aires.

Incluso, en la nómina bonaerense de Espert aparece el productor radial Sergio “Tronco” Figliuolo, conocido por su trabajo con Alejandro Fantino.

Las elecciones legislativa de 2025 volverá a poner a prueba si la fama en los medios puede transformarse en votos. Entre la militancia libertaria, las apuestas del peronismo y las apuestas locales, el escenario muestra cómo la política argentina sigue abriéndole la puerta a outsiders que, desde la pantalla chica o las canchas de fútbol, buscan ahora un lugar en el Congreso.