El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, avanzó este lunes sobre posibles vinculaciones de funcionarios y exfuncionarios nacionales en la causa del fentanilo contaminado, que tiene hasta el momento 96 muertos y 17 imputados.

El magistrado ordenó allanamientos y el secuestro de celulares en torno a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), según informó el sitio Infobae.

La lista de apuntados incluyó a Nélida Bisio (titular de ANMAT); Gabriela Carmen Mantecón Fumadó (extitular de INAME); Ana Laura Canil (directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME); Mariela Baldut (directora de poscomercialización y acciones regulatorias del INAME); y Maximiliano Carlos Lalín (jefe de departamento de inspectorado del INAME).

Los operativos judiciales incluyeron el secuestro de documentación de la sede del ANMAT, en avenida de Mayo 850, como también en la del INAME, sobre avenida Caseros, ambas en la ciudad de Buenos Aires.

La intención del juez Kreplak apunta a descubrir si los funcionarios y la exfuncionaria incurrieron en delitos de encubrimiento sobre lo que ocurría en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Hasta el momento, los 17 imputados por el magistrado están vinculados con las empresas farmacéuticas, cuyo principal apuntado es Ariel García Furfaro.