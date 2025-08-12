La cifra de muertes vinculadas al consumo de fentanilo adulterado asciende ya a 90 personas, según confirmaron fuentes judiciales.

El medicamento, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, está siendo investigado por su contaminación.

En el marco de la causa, las autoridades han decomisado más de 100 mil ampollas del potente opioide.

Además, el viernes 8 de agosto se realizó un operativo en la clínica Vélez Sarsfield en Córdoba, donde fueron requisadas historias clínicas que podrían aportar información clave para avanzar en la investigación. El nosocomio notificó cuatro casos, pero habría utilizado 1.693 ampollas contaminadas, razón por la cual se secuestraron historias clínicas para confirmar si existen más casos.

"Secuestraron todas las historias clínicas que tenían indicación de fentanilo", afirmó el Dr. Pereyra Sueldo, director de la Clínica Vélez Sarsfield a cba24n.

En la causa hay 24 personas investigadas por la justicia. El juzgado federal nº3 es el interviniente, a cargo de Ernesto Kreplak.

El magistrado habia expresado durante el fin de semana, que las víctimas fatales eran 76. También sostuvo que uno de los dos lotes donde se detectaron irregularidades, se aplicaron cerca de 45 mil dosis.