Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata, ordenó este jueves el procesamiento de quince personas vinculadas con los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A. en la causa que investiga la contaminación de partidas de fentanilo que causaron más de noventa muertes en el país.

El magistrado estableció que el propietario de las empresas, Ariel García Furfaro, su hermano Hernán García Furfaro (integrante de la dirección del laboratorio) y su madre Nilda Furfaro (participó del directorio) deberán cumplir prisión preventiva por el presunto delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud.

En las mismas condiciones procesales, dentro del fallo que se dio a conocer esta tarde, figuran José Antonio Maiorano (director técnico de HLB Pharma Group) y Carolina Ansaldi (directora técnica de Laboratorios Ramallo S.A.).

La lista de procesamientos sin prisión preventiva se completó con un grupo de siete imputados que cumplían funciones técnicas y jerárquicas en los laboratorios, donde se sospecha que no se cumplió con las normas y procedimientos apropiados.

En la resolución firmada por el juez Kreplak también se incluyó la falta de mérito de Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Damián Roberto García y Víctor Pablo Boccaccio.

Resta saber si la investigación avanzará sobre las responsabilidades de los organismos de control estatal que intervinieron cuando el Hospital Italiano de La Plata informó sobre casos sospechosos relacionados con muertes por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.