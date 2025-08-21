En medio del escándalo por las 96 muertes por fentanilo contaminado, el Gobierno resolvió apartar de su cargo a Gabriela Carmen Mantecón Fumado, directora del Instituto Nacional de Medicamentos. La decisión fue comunicada este jueves tras el arresto de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma.

La medida se implementó a través de la Resolución 2415/2025 del Ministerio de Salud, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Mario Lugones.

En sus considerandos, el texto argumenta que "la Administradora Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) solicita limitar la designación transitoria de la doctora Mantecón Fumado en el cargo de directora nacional del mencionado Instituto Nacional, a partir del 20 de agosto de 2025".

La Justicia investiga demoras para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con "desvíos de calidad" y por fuera de las normas de buenas prácticas, y se conoció que sólo Mantecón Fumado y personal subalterno habrían tenido acceso a un informe que advertía sobre graves incumplimientos en los laboratorios farmacéuticos involucrados en la causa.