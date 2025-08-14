La causa que investiga al laboratorio HLB Pharma y a Laboratorios Ramallo tiene una novedad: el Gobierno Nacional analiza apartar al juez Ernesto Kreplak. Cabe recordar que ya se registraron más de 96 muertes por el fentanilo contaminado en todo el país.

El principal argumento que plantea el Ejecutivo es la relación del juez con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien es su hermano, Nicolás Kreplak.

Además, están analizando la posibilidad de que el juez tenga “parcialidad” porque todavía no procesó a ninguno de los imputados.

Cabe aclarar que el juez ya expresó que la investigación lleva su curso y que no se puede realizar detenciones sin las pruebas correspondientes.

Hasta el momento hay 24 sospechosos de haber tenido algún grado de responsabilidad en la fabricación y venta del medicamento adulterado. A todos se les trabó una inhibición general de bienes y se les prohibió la salida del país para evitar posibles fugas.