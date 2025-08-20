La Justicia argentina procesó a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, por una serie de supuestas operaciones fraudulentas con mercadería oriunda de China.

Cabe recordar que ese laboratorio es el que produjo el fentanilo contaminado que afectó a los hospitales de todo el país y que tiene otra causa abierta en la justicia federal.

El procesamiento de García Furfaro fue dictado por el juez Pablo Yadarola, titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2. El magistrado argumentó que hay pruebas suficientes para procesar al acusado por sobrefacturación en la importación de maquinaria.

La causa se fundamenta en una declaraciones de valor adulteradas, para las cuales además el empresario utilizó documentación falsa ante la Aduana.

El juez dictó un embargo de $25.000 millones sobre García Furfaro y otros $25.000 millones sobre el propio laboratorio.