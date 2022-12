El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar este martes la medida cautelar de la Corte Suprema en favor del Gobierno porteño por los fondos coparticipables y se preguntó si es "razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina", que debate "como se amplía el subte", se le destine "semejante cantidad de dinero" mientras en el norte del país se discute "quién tiene agua".

"Me encantaría que venga el jefe de Gobierno (porteño, Horacio Rodríguez Larreta) a ver lo que es el norte" del país. "Acá no se discute como se amplia el subte, acá discutimos quién tiene agua", aseguró.

"Con mucho esfuerzo estamos celebrando 180 kilómetros de un acueducto", desafió el Presidente durante un acto celebrado en la localidad de Simbolar, en Santiago del Estero.

El jefe de Estado desarrolló este martes una parte de su agenda en esa provincia norteña, donde incluyó una reunión con gobernadores para debatir el desarrollo de la zona de los Bajos Submeridionales.

Luego encabezó la inauguración de un acueducto que tiene una extensión de 180 kilómetros y que requirió una inversión del Gobierno nacional de más de 3.500 millones de pesos.

Aunque no era el tema de ambos encuentros, el centro de la escena discursiva se dividió entre la noción del "federalismo" y el rechazo a la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en torno al diferendo por los fondos derivados de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires por la transferencia de la policía.

Junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y al titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en el primero de los encuentros, Fernández hizo mención explícita a la resolución del máximo tribunal.

"Los diarios dicen que el viernes desobedecí la orden de la Corte y que el lunes la cumplí. El viernes dije que no podía cumplir la orden que dio la Corte Suprema y hoy digo que no la puedo cumplir", aclaró. En ese sentido, dijo que por el sistema legal argentino él no puede "pagar sentencias que no estén presupuestadas".

"No tengo los recursos. Lo único que me queda es un remanente de un bono con el que este Gobierno nacional ya le pagó una deuda que tenía con Santa Fe y esa provincia aceptó ¿Hay ciudades de primera y provincias de segunda?", se preguntó, en referencia elíptica a la decisión de la administración porteña de volver a reclamar ante la Corte por el pago con títulos que propone la Nación.

Fuente: Télam