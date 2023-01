El presidente Alberto Fernández comparó hoy resultados de su gestión de Gobierno con los obtenidos por la gestión de Cambiemos (2015-2019), afirmó que la Argentina está ahora "mucho mejor" que cuando llegó a la Casa Rosada y sostuvo que "el que dejó gente hambrienta se llama (Mauricio) Macri".

"Yo no les prometí la revolución de la alegría", expresó el jefe de Estado y, en alusión a Macri, remarcó que "el que les prometió la revolución de la alegría cerró 23 mil pymes" y lo que "hizo la Argentina fue deteriorarse".

Al encabezar esta tarde el acto de entrega de 178 viviendas, en el marco del programa Procrear II, ubicadas en los barrios Nueva Pompeya y Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernández contrastó los resultados de su gestión con la situación heredada de la administración de Mauricio Macri.

En ese contexto, destacó que en su gobierno "empezamos a recuperar el salario que se cayó en el gobierno de Macri más del 20 por ciento".

"No todos somos lo mismo en política, no todos pensamos lo mismo. Estas casas las tienen que construir los bancos, pero la construimos nosotros y estamos orgullosos de eso", dijo al encabezar la entrega de viviendas, para cuya construcción requirió una inversión del Gobierno nacional de 1.860 millones de pesos.

"Cuando lo escucho decir a Macri que mi palabra no vale, me duele" porque "yo cumplí", expresó y afirmó que "el que dejó gente hambrienta se llama Macri". "Me he ocupado yo de que nadie esté pasando hambre en la Argentina, y los más necesitados siguen recibiendo ayuda del Estado, porque voy a mantener los planes sociales mientras un argentino lo necesite", completó.

Para marcar más diferencias con su antecesor, sostuvo que nunca se animaría "a decir que los derechos humanos son un curro en un país que ha tenido 30 mil desaparecidos", en referencia a una frase del fundador del PRO en ese sentido.

Fuente: Télam