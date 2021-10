Este jueves, el ex presidente Mauricio Macri se presentó a indagatoria ante el juez Martín Bava, en Dolores, por la causa que investiga el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

Sin embargo, no pudo declarar ya que no había sido relevado de la obligación de guardar secretos de inteligencia. Por esto, la indagatoria se suspendió y el juez elevó un pedido a Casa Rosada para que Alberto Fernández tome la decisión.

Según trascendió, pasadas las 18, el jefe de Estado dispuso el relevamiento mediante la firma de un decreto y de esta manera se podrá efectuar la declaración.

De momento no se sabe cuándo será citado el ex presidente nuevamente a declarar pero, con el decreto firmado, ya no debería haber inconvenientes.