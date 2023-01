El presidente Alberto Fernández destacó el importante impulso de la obra pública en la generación de empleo a lo largo y ancho del país. En la inauguración de una ampliación en el Hospital de José C Paz, el mandatario se refirió a las cifras que reflejan que en el sector de la construcción hay "un total de 456.943 empleos", lo que significó "casi 70.000 empleos más que en octubre de 2021".

“El Gobierno anterior les decía a los trabajadores que se hagan emprendedores y que repartieran pizzas. Los largaban a la buena de Dios. Quiero en cambio que los argentinos tengan trabajo digno”, dijo Fernández. "A mí no me tienen que agradecer nada, sólo cumplo con mi deber. Tenemos más de 2.800 obras terminadas y eso me da mucho orgullo", agregó.

“Creamos un millón y medio de puestos de trabajo y el que se fue y anda por ahí diciendo que es lo que tengo que hacer cerró 23 mil pymes y destruyó dos millones de puestos de trabajo”, aseveró.

El primer mandatario se refirió a la gestión de Macri y Juntos por el Cambio hasta 2019. “No fuimos nosotros los que endeudamos al país”, recordó en relación a la deuda con el FMI por 44 mil millones de dólares, contraída por el espacio opositor cuando pasó por el Gobierno Nacional.

En esa dirección, desde la cartera de Obras Públicas destacaron que “el trabajo registrado en el sector, completó en octubre pasado una serie de 19 meses consecutivos con variaciones interanuales del empleo mayores al 10%, superando el nivel de ocupación de 2019”.

Según informaron desde el Gobierno nacional, las 2.838 finalizadas forman parte de un total de 5.724 obras planificadas, de las cuales 2.801 están en ejecución y las 85 restantes, en circuito.

Eso significó una inversión de $247.294 millones en el 100% de los municipios del país y la Ciudad de Buenos Aires, equivalen a un promedio de 2,5 obras finalizadas por día.

Al referirse a esos datos, el mandatario volvió a cargar contra los fallos judiciales a favor del distrito que administra Horacio Rodríguez Larreta. “La Corte Suprema ha puesto esto en crisis porque quiere que parte de eso recursos los destinemos a la Ciudad de Buenos Aires”, remarcó.

"Hay que tratar de mejorar la vida a todos, y no a unos pocos", afirmó el Presidente. Gracias a estas obras 2,5 millones de personas accedieron por primera vez al agua segura y saneamiento, se intervinieron 16.422 km de nuevas autopistas, autovías y rutas, y 15.543 km de repavimentación, y se construyeron 12 Hospitales Modulares y 75 Centros Modulares Sanitarios y de Aislamiento.