Jesse Pungaz es el nuevo campeón argentino de la Red Bull 2023. Una final que por primera vez escapó de Buenos Aires y llegó al corazón del país, lo coronó con el premio máximo y lo coloca directamente en la Final Internacional que se realizará en Colombia el próximo 2 de diciembre.

“Yo creía que jamás iba a poder, pero soy la prueba de que si”, fueron las palabras del flamante campeón con el trofeo en mano y lágrimas en los ojos. La voz entrecortada y la emoción a flor de piel fueron la prueba de que había alcanzado el sueño más anhelado.

José Vine es oriundo de Miramar, provincia de Buenos Aires. Con tan sólo 26 años se convirtió en el nuevo campeón argentino, en una jornada histórica para el artista y para la ciudad de Córdoba. Su llegada al podio confirmó otra certeza a viva voz: el afianzamiento del federalismo en una disciplina que demuestra un crecimiento continúo en el interior del país.

Jesse abrió la competencia en octavos de final contra un referente de la vieja escuela, Klan. Un inicio sólido que lo ubicaría por encima del ex campeón argentino que también había logrado el máximo premio en 2021. “Crónica de una muerte anunciada”, anticipó antes de conocerse el primer resultado.

En cuartos de final, los ocho mejores se enfrentaron con rondas temáticas. Jesse Pungaz compitió contra el ganador de la regional de Córdoba: Barto. Una promesa del freestyle que había superado a G5 en la instancia de octavos durante la segunda batalla de la noche. “Yo no busco el trofeo, ya sé que lo tengo”, dijo el miramense casi adelantado a lo que sería su coronación final.

Batalla a batalla se definieron a los cuatro mejores que debido a su performance en la jornada ya están clasificados a la próxima edición de la competencia. Alkoy, Larrix y Nasir Catriel participarán automáticamente en la edición 2024 que renueva el hambre por la gloria.

Las semifinales tuvieron un condimento musical: ritmos y géneros musicales como ejes temáticos de la competencia. Nasir Catriel fue el primero en elegir y se enfrentó a Jesse en un mano a mano que demostró el ingenio y la rapidez de asociación de ambos. Su último encuentro había sido en la competencia BAMM 2022, en la que había ganado el rosarino.

Larrix superó a Alkoy en la misma instancia, en una batalla encendida que el público calificó a coro como un ‘batallón’. Nacido en Córdoba capital y con 24 años, representó en un escenario de 4x4 en el que la tensión iba en aumento y las ganas de triunfar se hacían palpables. “Vamos Lucas, dale”, gritaban desde el público. Una bandera volaba y su familia en el sector izquierdo del campo alentaba con el corazón en mano.

Finalmente llegó la batalla final en la que Larrix y Jesse Pungaz se enfrentaron por el sueño máximo: el campeonato nacional. Con superioridad el miramense le arrebató la batalla al local que durante todas las instancias anteriores había usado su mejor arma: la calma.

Antes de comenzar, un abrazo de su familia y palabras de aliento. Jesse sabía que no iba a ser fácil ganarle al cordobés en su propia casa. La misma bandera con la que comenzó el torneo fue su amuleto de la suerte. Con ella sobre la espalda rapeó hasta la última barra.

Taty Santana, host y presentadora también oriunda de estas tierras, estaba emocionada. Dejó micrófonos a un lado y la tensión escaló. La batalla había terminado y Argentina esperaba al nuevo campeón. Con ojos cerrados y mirada fija puesta en el círculo de rimas, Jesse habría pensado en lo que le esperaba. Con la mano arriba y por unanimidad el jurado, se coronó como el mejor.

Lágrimas, aplausos y una abrazo monumental de todos los competidores. Una postal para el recuerdo. Un hito en la historia del freestyle que sigue prometiendo un futuro. Córdoba como el nuevo semillero de talentos que poco a poco ganan espacio en la escena nacional e internacional latinoamericana.

Una tarde caliente

Pasado el mediodía, jóvenes y familias completas comenzaron a llegar al Quality Arena, sede privilegiada de un evento que hizo historia. Poco más de 6 mil personas estuvieron presentes en el evento que dejó sorpresas, emociones y expectativa para la instancia internacional que será en menos de cinco semanas.

Con una sención térmica alta, el ambiente se fue calentando y minuto a minuto la expectativa crecía. Entre 16 competidores, cuatro eran cordobeses y otros cuatro clasificados de la regional de Mendoza. “Yo soy el mejor, yo soy del interior del interior del interior”, había respondido Pelín en octavos contra Larrix, barra que puso de manifiesto que el federalismo iba a tomar centralidad en la jornada.

Córdoba tenía cuatro representantes que pisaron fuerte en la competencia: Barto, Mono Strong, Larrix y G5. El último de ellos clasificado por haber ganado Only Bars, la competencia del underground cordobés que semana a semana copa el Paseo Sobremonte con pibes y pibas.

Una tarde caliente en temperatura dejó a Córdoba en alto. A pesar de problemas de sonido, el público alentó a todos los y las competidoras como locales. Palabras de aliento para todos los que habían quedado en el camino hacia el premio mayor, entre ellos CTZ, G5, Parker, Vid Urbana y Wolf.

No pasó desapercibido Mecha. El competidor que sentó bases y que llegó a FMS Argentina con un sueño. Campeón de la Red Bull 2022 trazó un camino que le hizo ganarse el respeto de freestylers y el cariño del público. Sentado junto al jurado, esperó para poder hacer entrega del trofeo a quien fuera su sucesor. No podía dejar a su gente sin show y protagonizó un 2 vs. 2 junto a Naista, Keidi y Cold

Además de las competencias, la tarde se completó con una batalla de exhibición de freestyle entre Roma y Juanse. El jurado estuvo compuesto por referentes del hip hop argentino: Dtoke, bicampeón argentino y campeón mundial, Stuart, campeón de FMS, y Dani Ribba, cantante y freestyler máximo en competencias como El Quinto Escalón y la FMS.

Una tarde que confirmó que Córdoba es el nuevo semillero del freestyle argentino.