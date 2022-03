Luego de que el oficialismo lograra acordar con el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados modificaciones que permitirán aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de 44,5 mil millones de dólares contraídas durante la gestión de Macri, el ex presidente durante el período 2015-2019 se refirió a la situación.

"Felicito a todos los bloques porque han tenido una gran actuación", afirmó Mauricio Macri durante una recorrida por la Expo Agro en San Nicolás, en lo que fue su primera referencia pública tras el entendimiento alcanzado en la Cámara Baja.

Sobre el acuerdo en sí, el ex jefe de Estado prefirió no opinar: “No, de eso están opinando los bloques legisladores”, dijo Macri quien de acuerdo a los trascendidos, días atrás se había retirado de una reunión vía Zoom de Juntos por el Cambio, tras no prosperar su iniciativa de votar en contra de la aprobación del acuerdo del gobierno nacional con el FMI.

Desde el oficialismo nacional, la portavoz gubernamental Gabriela Ceruti había afirmado en el transcurso de la mañana que "llegamos al Gobierno y nos encontramos con una deuda de 45.000 millones (de dólares), que no hay ninguna posibilidad de que Argentina cancele. Encontramos el mejor acuerdo posible y la mejor solución posible para resolver los problemas que nosotros no generamos pero que tenemos la responsabilidad política de resolver porque somos Gobierno".

En otro orden, Macri se refirió al enfoque político del actual gobierno relacionado con la producción agrícola-ganadera y señaló que "lamentablemente volvieron con más de lo mismo, poniéndole una pata encima al campo en vez de ayudar al campo a que nos ayude a todos a salir adelante". Lo hizo en el momento en que el gobierno nacional estaría analizando subir las retenciones a la exportación de algunos granos, en el contexto de aumentos de precios internacionales que ya impactan en la economía doméstica, con el incremento en los precios de las materias primas que luego repercuten en los de los alimentos, como es el caso de la harina.