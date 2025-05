En la mañana de este viernes circuló una noticia en torno a por qué los dos senadores por Misiones finalmente votaron en contra del proyecto Ficha Limpia y frenaron la iniciativa.

Fuentes allegadas al ex gobernador de esa provincia, Carlos Rovira, indicaron que había sido por un pedido explícito del presidente Javier Milei.

Sin embargo, horas después, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó esta versión y aseguró que Milei y Rovira no tienen relación alguna.

El funcionario dijo que es una idea "ridícula" y calificó el rumor como una operación clara contra el Gobierno Nacional.

Lo hizo en diálogo con una radio de Buenos Aires, entrevista en la que también expresó: “El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono. Se lo pregunté y me dijo: ‘No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera’. Con lo cual, eso es una falsedad total”.

Cabe aclarar que el rechazo al proyecto Ficha Limpia llenó de dudas a parte del universo político nacional ya que se leyó, por un lado, como un acuerdo de parte del oficialismo con el kirchnerismo y, por otro como una traición por parte de los dos senadores que decidieron cambiar su voto.