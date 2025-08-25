Guillermo Francos, el jefe de gabinete de la Nación, salió a rectificar sus dichos sobre Victoria Villarruel, donde la responsabilizó por la llegada de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, a La Libertad Avanza.

Después de asegurar que la vicepresidente - rezagada del oficialismo Mileista-, habría acercado a Spagnuolo a la campaña de La Libertad Avanza, el funcionario salió a desdecirse.

“La vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto, fue una mala interpretación mía”, expresó.

Francos había dicho el sábado, tras el estallido por la coimas en la Agencia tras los audios de Spagnuolo, que le había preguntado directamente al presidente Javier Milei qué tan cercano era este hombre y que el mandatario le había dicho que Villarruel había sido quien lo incorporó.

"Me dijo que fue Victoria Villarruel quien primero presentó a Spagnuolo a La Libertad Avanza, y estuvo en la campaña electoral para las Legislativas de 2021 y también para las presidenciales de 2023. De manera que estuvo vinculado de alguna forma al Presidente y después se fue acercando más", había expresado el Jefe de Gabinete en Radio Mitre.

Horas más tarde, cuando el escándalo crece, Francos salió a rectificarse por la red social X.

“En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Victoria Villarruel habría acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza. La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente”.