Javier Milei, candidato libertario a la presidencia, anunció que, en caso de ganar las elecciones, ofrecería a Mauricio Macri un papel destacado como "representante de la Argentina en el mundo". Sin embargo, un colaborador cercano al expresidente,declaró que el ex presidente no tomaría el cargo.

Fernando de Andreis, ex secretario general de la Presidencia del gobierno de Cambiemos y uno de los principales colaboradores de Macri, afirmó que en el círculo íntimo del exmandatario "no toman en serio" la propuesta de Milei. De Andreis declaró: "No hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni de que lo apoye (a Milei)".

Ver: Javier Milei adelantó el rol que le daría a Mauricio Macri en un posible gobierno

Además, el colaborador de Macri subrayó que el expresidente continúa apoyando a Patricia Bullrich y a los candidatos de Juntos por el Cambio. De Andreis expresó su sorpresa por lo que considera un intento de algunos sectores de la oposición de "querer apropiarse de Mauricio", apuntando directamente a Milei.

Si bien Mauricio Macri mantiene una relación cordial con Milei y comparte algunas de sus ideas, sus máximos allegados insisten en que el exmandatario está trabajando activamente para respaldar la candidatura de Patricia Bullrich en las elecciones generales del 22 de octubre. Afirmaron que Macri considera que Bullrich y su equipo cuentan con la experiencia necesaria para liderar el país en este momento crucial.