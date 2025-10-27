Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término, los mercados reaccionaron con optimismo.

Durante la madrugada del lunes, las acciones argentinas registraron fuertes subas en el denominado “overnight” de Wall Street, mientras que el dólar cripto operó en baja.

Los papeles locales avanzaron hasta un 35% antes de la apertura formal de los mercados. Entre los principales movimientos, se destacaron YPF con un alza del 26%, Banco Galicia 35%, BBVA 35,8%, Banco Macro 35,4%, Pampa Energía 20,7%, Central Puerto 23,4%, Edenor 24,2% y Mercado Libre 7%.

La reacción también se sintió en el mercado cripto: en el momento en que la Cámara Nacional Electoral comenzó a difundir los primeros resultados, el dólar cripto, se ubicaba en $1.459, un 8% por debajo del valor registrado al inicio de la jornada, cuando cotizaba en torno a los $1.585.

LAS COTIZACIONES DE ESTE LUNES

Con la apertura de los mercados locales este lunes, el dólar oficial en el Banco Nación bajó 10% , al pasar de $1.515 a $1.370 para la venta.

El dólar mayorista también se desplomó un 9,5% en el día, a $1.350 para la venta.

En tanto, el dólar MEP cayó casi un 11% pasando de $1.533 a $1.377, y el Contado con Liquidación, se ubica en $1.377.

El dólar “blue” sigue operando en torno a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Por su parte, el dólar cripto mantiene una baja y se sitúa en torno a los $1.399.

AVANZAN LAS RESERVAS

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 233 millones o 0,5%, a USD 41.211 millones. La entidad monetaria no intervino en el mercado de cambios.