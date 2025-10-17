La reunión entre Donald Trump y Javier Milei en Washington desató un fuerte nerviosismo en el mercado cambiario argentino.

Ni la intervención del Tesoro estadounidense ni las promesas de asistencia por hasta US$40.000 millones logran, hasta el momento, contener la escalada del dólar, que este viernes sube con fuerza en todos sus segmentos.

Las cotizaciones de este viernes 17 de octubre

El dólar oficial alcanzó los $1.485 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue trepó $10 y cotiza a $1.470.

La presión más marcada se da en los dólares financieros: el Contado con Liquidación (CCL) superó la barrera de los $1.500 y se negocia a $1.504,55.

Pese a la intervención norteamericana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó compras de pesos en el marco del swap por US$20.000 millones. La incertidumbre política y la dolarización de carteras antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre mantienen la tensión.

A eso se suma el cepo parcial reinstaurado por el Banco Central, que limita la compra del oficial y empuja la demanda hacia los paralelos. En lo que va del año, el dólar oficial acumula un salto superior a $380.