Luego de la baja registrada el lunes tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones, el dólar volvió a moverse este martes y ya roza el techo de la banda cambiaria.

En el Banco Nación, la cotización subió a $1.505 para la venta, lo que implica un aumento de $45 o 3,1% en el día.

El dólar mayorista también mostró presión alcista y se negocia a $1.480, con un incremento de 45 pesos (3,1%).

En tanto, las cotizaciones financieras también mostraron variaciones:

Blue: $1.465 para la compra y $1.475 para la venta (en Córdoba).

MEP: $1.472 para la venta.

Contado con Liquidación (CCL): $1.484.

Pese a la suba del dólar, los mercados financieros continúan mostrando optimismo tras los comicios. El riesgo país se derrumbó 373 puntos, cerrando en 708 unidades, mientras que los bonos soberanos treparon hasta 24% y los ADR argentinos subieron hasta 48% en Wall Street.

El S&P Merval acompañó la tendencia con una ganancia del 22%, alcanzando su nivel más alto en nueve meses.