Este domingo hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires y los candidatos fueron a votar con entusiasmo. Si bien se definen legisladores provinciales, se trata de una elección que mira gran parte del país.

El primer postulante a senador por la Primera Sección Electoral, Gabriel Katopodis, remarcó que en estas elecciones “se eligen autoridades y se mide el pulso de cómo está el país”.

Además, separó el universo de las redes sociales y el de realidad: “En el cuarto oscuro no hay TikTok -en referencia a la red social- ni insultos. La gente va a decidir lo mejor”.

Luego, en el búnker de Fuerza Patria, el candidato expresó: “Esto es un freno a Milei”. Ya que los primeros números dan como ganador al peronismo y con mucha referencia respecto a La Libertad Avanza.