Tras el triunfo de Fuerza Patria, en las elecciones de las provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof, los referentes de Cristina Fernández de Kirchner en Córdoba se expresaron en redes sociales. Tal fue el caso de los diputados Gabriela Estévez y Pablo Carro.

La diputada inició su mensaje: “Ganó la unidad, ganó la esperanza”. Consideró que la diferencia en las urnas por sobre La Libertad Avanza de Javier Milei “es es el camino: responsabilidad política y compromiso con el pueblo”.

“Se dirimen dos proyectos de país: Fuerza Patria o La Libertad Avanza. No hay grises. Querían poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo y terminaron enterrados por los votos de un pueblo que se cansó del ajuste, el odio y la crueldad. Felicitaciones a lxs compañerxs bonaerenses que con este triunfo siembran la esperanza en la Argentina. ¡¡Y viva Perón carajo!!”, expresó con vehemencia en su cuenta de red social X (exTwitter).

Por su parte, el actual diputado y candidato con aspiración a renovar su banca por Fuerza Patria representando a Córdoba en la Cámara de Diputados, Pablo Carro, compartió la idea de Estévez: “Hoy ganó la esperanza, volvamos a soñar”, inició su posteo en Instagram con una foto junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“La gestión de Axel y la gran elección de las y los bonaerenses marcan el camino a octubre. Las y los argentinos le empezamos a decir BASTA a este gobierno para pocos", señaló.

El candidato cordobés consideró que "esto no es sólo un freno a Milei: es la afirmación de que hay un proyecto de país que late en el corazón del pueblo, el que encarna Fuerza Patria. Un proyecto de trabajo, de derechos y de dignidad, que deja atrás la crueldad y el circo para abrir paso a la esperanza”.

Y cerró: “Es con @cristinafkirchner , es con @kicillofok , es con todos y todas. El futuro de nuestro país empieza a escribirse ahora; hacia allá vamos, con más FUERZA que nunca”.