Los residentes del Hospital Garrahan rechazaron este martes el ofrecimiento salarial del gobierno nacional y anunciaron una movilización hacia la sede del Ministerio de Salud para el 5 de junio.

El colectivo de jóvenes anunció desde el edificio de Combate de los Pozos 1881 que consideraban insuficiente la propuesta oficial al tratarse de un bono no remunerativo.

"Se nos comunicó el otorgamiento de un bono no remunerativo de $ 300.000 que procedería del presupuesto hospitalario. Al momento, el mismo no cuenta con un decreto firmado que lo sustente. No se presentaron propuestas adicionales ni se pautaron futuras mesas de diálogo con el Ministerio de Salud, nuestro empleador", expresaron los representantes de los residentes ante la prensa.

Los jóvenes que cobran al rededor de 700 mil pesos señalaron que el bono ofrecido por las autoridades sanitarias "es un arreglo provisional a la situación".

"Nos encontramos inmersos en este conflicto hace más de un año. Como detallamos en otras oportunidades, hemos agotado todas las instancias previas y nos hemos comunicado por las vías correspondientes", expresó el colectivo de residentes.

El ministro de Salud, Mario Lugones, respaldó el ofrecimiento oficial a través de las redes sociales. "El mandato popular es muy claro: los recursos de los hospitales deben destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada", dijo el funcionario a través de su cuenta de X.

Por otra parte el gremio ATE anunció un paro de 48 horas desde este miércoles en reclamo de aumentos salariales de parte de los equipos de salud que no son residentes.

“ Denunciamos que el Gobierno incumplió la conciliación había dictado, porque no citó a ninguna audiencia de negociación", afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan.