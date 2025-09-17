Para las 13:00 está previsto el inicio de otra sesión que promete dejar tela para cortar en el Congreso.

Puntualmente, cuando la Cámara de Diputados trate en el recinto el rechazo a los vetos del Poder Ejecutivo referidos al Financiamiento Universitario y la Ley Garrahan, de Emergencia Pediátrica.

Con presión desde las calles, con masivas movilizaciones en todas las provincias, la oposición demanda conseguir dos tercios de los votos de los integrantes de la Cámara Baja que estén presentes para avanzar en la reafirmación de estas normativas.

El ahogo al que sometió el gobierno nacional a las instituciones públicas tiene sus picos de rechazo en plena crisis económica y tiempos electorales, un combo que matiza el momento actual.

Por eso, desde la gestión de Javier Milei se salieron a ofrecer Aportes al Tesoro Nacional (ATN) a diversas provincias, buscando torcer votos hoy en la Cámara Baja.

Las ausencias y abstenciones marcarán, a priori, el pulso de la jornada.