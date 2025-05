Gianinna Maradona declaró este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando, su padre, en el Tribunal de San Isidro. Fue acompañada de su hijo Benjamín, su hermana Dalma y su madre, Claudia Villafañe.

"El 10 de octubre de 2020 hablé con mi papá y le pregunté cómo estaba. Me respondió que cómo iba a estar bien si había pasado su cumpleaños solo. Le dije que no había sido su cumpleaños, que cómo lo íbamos a dejar solo. Estaba perdido en tiempo y espacio", expresó.

En el momento que habló de la internación domiciliaria, lloró: "Siento que fue una manipulación horrible. Nos convencieron a todos de que papá necesitaba una internación domiciliaria y estuvimos de acuerdo".

También manifestó que lo vio “muy mal” tras la operación del hematoma subdural al cual se sometió el astro.

Y cuando fue a visitarlo el día de su cumpleaños con su hijo Benjamín, dijo: "Había mucha gente, estaban alrededor de un fogón. Mi papá estaba vestido con un pantalón y una campera de la Selección. Mi hijo tenía una remera con la imagen de mi papá abrazo con [Claudio] Caniggia. Pero él no se reconoció. Le pregunté si estaba bien y me dijo que no. Nadie se daba cuenta de esta situación. Le pregunté si se quería venir conmigo y me dijo que sí. Sabía que lo tenía que hacer rápido porque en otra oportunidad no me dejaron llevármelo".