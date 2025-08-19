Después de semanas de rumores, Gimena Accardi habló abiertamente sobre su separación de Nico Vázquez.

Lo hizo en el programa Sería increíble del streaming Olga, donde reconoció que hubo una infidelidad de su parte y aclaró que la relación ya venía en crisis.

“Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar que ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta. Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado a puertas cerradas, no nos gusta el show, el circo”, comenzó la actriz.

Con franqueza, admitió: “Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo”.

Sobre la reacción de Vázquez, Accardi reveló: “Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo ‘esto a vos no te define’”. Sin embargo, dejó en claro que la pareja ya atravesaba un desgaste: “Veníamos mal, en crisis desde hace un año, con idas y vueltas. No fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”.

La actriz también desmintió los rumores que la vinculaban con otros colegas: “Con las personas con las que me vinculan es mentira. Se ensucia a gente que nada que ver. Lo digo porque me hago cargo: lo hice, soy humana y cometo errores como cualquiera. Lastimé a alguien que quiero y que no se lo merecía”.

El comunicado conjunto de la separación se había dado a comienzos de julio, pero esta es la primera vez que Accardi confirmó los motivos detrás de la ruptura.