¿Existe todavía Juntos por el Cambio?

Después de disputas públicas y privadas en el seno del PRO y del radicalismo, después de la salida de la Coalición Cívica del bloque parlamentario, después de confrontaciones entre figuras nacionales, es difícil afirmar que la alianza que resultó tercera en los comicios presidenciales de hace menos de un año, todavía existe.

Pero a la hora de reunir respaldo, los que no dudaron en presentarse como un bloque único son los 10 gobernadores de esta alianza que, a horas de su tratamiento en el senado consideraron que era el momento oportuno para no dejar dudas: quieren que se aprueben la Ley Bases y el paquete fiscal.

Este lunes y utilizando el formato de comunicado oficial, respaldaron las dos normas, objetivos centrales del gobierno de Javier Milei. “Cualquier dilación que pueda ocurrir en el trámite legislativo puede afectar no sólo a las finanzas nacionales, sino también a las provinciales”, expresaron en el texto los mandatarios.

No quedan dudas que gestionar territorios genera preocupaciones materiales directas, que no necesariamente son compartidas por los legisladores de sus territorios.

Son un poder institucional considerable. Son los gobernadores de diez provincias Argentinas, diseminadas en el mapa de norte a sur y de este a oeste: Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quieren “darle las herramientas al gobierno nacional para avanzar con las transformaciones que votó mayoritariamente la sociedad argentina” según reza el comunicado oficial que emitieron.

“No hay más tiempo que perder. La mayoría de las provincias ha manifestado su apoyo a los instrumentos requeridos por el Presidente de la Nación y el gobierno nacional”, dice otro párrafo. La redacción puntualiza la urgencia pero esquiva un esbozo de las responsabilidades por el “tiempo perdido”.

Agregan, en clara sintonía con las preocupaciones con que viene insistiendo el oficialismo: “Necesitamos dar una clara señal a los mercados, al mundo y a los argentinos que nuestro país avanza hacia el equilibrio fiscal, apuesta a la inversión privada y moderniza su sistema laboral”.

Un dato para resaltar es que, por primera vez, se definen a si mismos con un rótulo propio: son la “oposición constructiva y dialoguista” que, dicen, son los aspectos que “han encontrado un consenso mayoritario” con el oficialismo.

Firman el documento Jorge Macri, Leandro Zdero, Ignacio Torres, Gustavo Valdés, Rogelio Frigerio, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Claudio Poggi y Maximiliano Pullaro.

Los tiempos de tensión e insultos y recriminaciones cruzadas con Pullaro o Torres parecen haber sido superados. Seguramente este acercamiento estará condicionado por el comportamiento de los senadores en el recinto el miércoles próximo y por el cumplimiento de lo que sea que el Ministro Franco haya prometido a cambio de este decidido apoyo.