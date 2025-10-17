El Gobierno Nacional de Javier Milei solicitó al municipio de Bahía Blanca una suma mensual aproximada de 17 millones de pesos por cada puente, los cuales son dos. Además, se suma un adicional por mantenimiento para conservar las estructuras provisionales que el Ejército colocó tras el temporal que devastó la ciudad en marzo.

“El Ejército vino y los posicionó en el lugar. Nosotros estábamos muy agradecidos porque era una forma de poder reconectar la ciudad, pero después nos plantearon que para continuar con la prestación de esos puentes, Bahía Blanca tenía que pagar”, relató Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas local, en diálogo con el programa La Brújula.

Ante esta situación, el intendente Federico Susbielles decidió firmar el convenio y realizar el pago para garantizar que los puentes permanecieran operativos y evitar quedar incomunicados.

La situación generó polémica debido al origen del problema. Por un lado, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó la situación como un intento del Gobierno de “encontrar un negocio” sobre la necesidad que enfrenta la ciudad. “Que el gobierno de Milei cobre alquiler por los puentes de emergencia en Bahía Blanca, después de una inundación devastadora, es una muestra más de su crueldad y desprecio por el pueblo”, afirmó en sus redes sociales.

Este conflicto se suma a tensiones previas entre el municipio y el Ejecutivo debido al veto del proyecto que creaba un fondo especial de $200.000.000 para la reconstrucción de la localidad.