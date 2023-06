El astro argentino y capitán del Seleccionado Nacional de fútbol, Lionel Andrés Messi, aseguró este martes que no jugará en el próximo Mundial que se disputará durante 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

En una entrevista concedida en China, donde participa junto al plantel de la selección mayor de una gira, aseguró que “como dije antes, no creo que participe en la próxima Copa del Mundo. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero yo no voy a participar", dijo Messi.

Las declaraciones de Messi se dan en la previa a la gira por Asia en donde jugará dos amistosos, y en momentos en los que el jugador ha manifestado su intención de “salir del foco” de la alta competencia tras obtener la Copa del Mundo en Qatar a fines del año pasado.

Tras cerrar su paso por el PSG francés para firmar contrato con el Inter de Miami que milita en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y Canadá, Messi aseguró que busca tener más tiempo con su familia.

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, aseguró el astro argentino en una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports de acuerdo a lo que consigna la Agencia EFE.

La selección de Argentina disputará sus dos últimos amistosos antes de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Australia en Pekín, el próximo jueves, y frente a Indonesia en Yakarta el día 19.

Despedida

De no cambiar de opinión, la despedida formal de Lionel Messi en torneos internacionales, además de las eliminatorias sudamericanas, sería durante la Copa América de 2024 que se realizará en Estados Unidos.

Allí también, Argentina será defensora del título obtenido en 2021, en plena pandemia, cuando derrotó a la Selección de Brasil en la final y se consagró Campeón de América en el mítico estadio Maracaná.