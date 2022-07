"No vamos a gastar más de lo que tenemos", fue el concepto más fuerte que lanzó la ministra Silvina Batakis en su anuncio de esta mañana. La postura fiscalista de la nueva titular de la cartera económica -similar a la de su antecesor, Martín Guzmán- encendió las críticas del dirigente social Juan Grabois.

"Me hizo acordar a la catequesis, al credo. 'Creo en el equilibrio fiscal, salvador del cielo y de la tierra. Creo en el Fondo Monetario'. Un credo. Cree. Me parece lindo creer en dios, en el amor, pero creer en medidas de la ortodoxia económica es por lo menos cuestionable", disparó el referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

El dirigente social no criticó la pretensión fiscalista per se, pero pidió no tocar el gasto sino aumentar la recaudación: "Hay que ser estúpido para estar en desacuerdo con que es mucho mejor tener superávit fiscal o equilibrio que déficit. El tema es que el problema del déficit se puede arreglar de dos maneras: o ajustándole a los de abajo o recaudando más sobre los de arriba".

Grabois se mostró a favor de algunas medidas anunciadas como la segmentación de tarifas o el revalúo inmobiliario pero dijo estar "preocupado" porque no se anunciaron "las medidas del shock redistributivo que necesitamos que funcione en paralelo a las medidas de estabilización macroeconómica".

En un fuerte dardo a Guzmán, valoró que la ministra "es una persona que tiene energía y autoridad", aclaró que eso "no es necesariamente bueno" pero que "es mejor que la pusilanimidad y la actitud timorata y si se quiere traicionera del ministro saliente".

"Lo digo con dolor porque a mí me caía bien y le ponía muchas fichas. No se la bancaba para decir de frente este tipo de cosas y lo dejó de garpe al presidente que fue el que más lo defendió. Eligió la comodidad de su propia vida por sobre la responsabilidad que le había puesto el país", completó.

"Lo que dijo Georgieva me reventó el hígado"

Grabois se mostró furioso con las declaraciones de la titular del FMI que hace unos días dijo que Argentina tiene que llevar adelante "acciones dolorosas". "Lo que dijo fue absolutamente desubicado. Es de un nivel de injerencismo colonial, una persona que te dice que te va a hacer sufrir. Obviamente no se refiere a los ricos de la Argentina. Debería ser un escándalo nacional y la dirigencia política entera debería estar repudiando ese nivel de injerencia", bramó.

La crisis llegó hace rato

El miembro del Frente Patria Grande criticó la concepción de que medidas como las anunciadas hoy evitan una crisis. "Con el mismo argumento se hizo este acuerdo chotísimo con el FMI. El macrismo diría con el mismo argumento que tomó la deuda con el FMI. Es una posición conservadora", manifestó.

"Lo que hay que comprender es que ya estamos en una crisis, no es que 'vamos a llegar' a una crisis", dijo Grabois, y recordó que, en los últimos años, los trabajadores informales perdieron el 32%, los asalariados el 20% y los pasivos el 23%.

Aunque se esperanzó que la nueva ministra tenga alguna medida social "en el fondo de su corazón", adelantó que las organizaciones sociales harán asambleas en 300 puntos del país este miércoles para definir medidas de acción directa en caso de que no haya anuncios concretos en este sentido antes del 20 de este mes.

Por último, insistió en el proyecto de salario básico universal y sostuvo que "es absolutamente viable desde el punto de vista fiscal porque lo que hay que hacer es reasignar partidas". En esa dirección, pidió que la dirigencia política tenga "un gesto" y "entre los procesos de congelamiento de esto y lo otro, se podrían congelar un poco el sueldo".

"Nos toca salir a dar la batalla por la puja distributiva, no contra nadie sino a favor del sector que tratamos humildemente de representar y que la verdad nos esta yendo bastante mal en términos de resultados por el absoluto deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora", cerró Grabois.